Özgür Özel CHP’nin 102’nci Yıl Koşusundan Cumhurbaşkanı'na Meydan Okudu: '100 Metreyi Birlikte Koşalım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Eymir Gölü’nde düzenlenen 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı.

Koşunun ardından konuşan Özel, katılımcılara teşekkür ederek, koşunun sonunda tüm katılımcılara "İmamoğlu’na Özgürlük" yazılı tişörtlerin hediye edildiğini söyledi.

“Partimizin 4-9 Eylül tarihlerini kapsayan hafta boyunca kuruluş yıl dönümünü kutlamaya geçtiğimiz yıl aldığımız tüzük kararıyla başlamıştık” diyen Özel, bu yılki kutlamaların bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu etkinliklerle sürdüğünü belirtti.

Etkinliğe katılanları kutlayan Özel, “Bugünü 102’nci yıl koşusuna ayırdık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Koşunun sonunda da hepimiz ödül olarak, İmamoğlu’na özgürlük isteyen tişörtlerden birer tane aldık. Herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"100 METRE BİRLİKTE KOŞALIM BAKALIM"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine de yanıt verdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Öyle 10 kilometre değil 100 metreyi birlikte koşalım bir bakalım. Öyle uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor bir görsün” sözlerine karşılık şunları söyledi: Kendisi çok sağ olsun. Keşke sadece uzaktan değil, buraya gelseydi. Pikaba koymak yerine 10 kilometre değil 100 metre beraber koşalım, bir görelim nasıl oluyor.

