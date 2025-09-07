Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’da Temmuz ayında "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ardından, soruşturma kapsamı genişledi. Araştırmalar sırasında ismi geçen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla hakkında gözaltı kararı alınan Arslan, içişleri onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

'RÜŞVET' İDDİASI

İddialara göre, iş insanı E.T. ve belediye iştiraklerinden ihale alan bir şahsın ifadelerinde, Arslan’ın "Fazlı Ateş" aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine dâhil olduğu öne sürüldü.

KENDİ TESLİM OLDU

Faiz A.'nın Arslan ve ailesine para transferleri yaptığı, Arslan’ın eşinin de Ateş’e ait şirkette SGK kaydı bulunan ve maaş adı altında ödeme alan bir çalışan olarak gösterildiği iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları bulunan İlker Arslan, kendi teslim oldu. Arslan, adliyeye sevk edildi.

