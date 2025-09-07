Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz'ın X hesabından aktardığına göre kararın ardından izine ulaşılamayan İlker Arslan, Antalya’da teslim oldu.

OPERASYON DERİNLEŞECEK Mİ?

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, sruşturmanın büyüyeceğini ve pazartesi günü başka bir kamu görevlisi için de sürpriz bir görevden alma kararı çıkabileceğini ileri sürmüştü. Tayyar, soruşturmaya zarar vermemek adına görevden alınması beklenen kişinin ismini paylaşmadığını belirterek, “Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir kırılma olarak görüyorum. İnşallah devamı gelir” demişti.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

İlker Arslan, meslek hayatına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yapan Arslan, 16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

