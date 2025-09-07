Bakanlık Yurtlara Personel Alacak: Kimler Başvurabilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihi ve şartları belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacağını açıkladı. Alım süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yürütülecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvuru yapabilmesi için, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak
- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak
- 2024 KPSS B Grubu P3 puanına sahip olmak
- Görevini yapmaya engel sağlık problemi bulunmamak
- Daha önce sözleşmeli personelken görevinden ayrılanlar için fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması
- Başvurulacak pozisyona ait tabloda belirtilen özel şartların sağlanması
Başvuru kılavuzu ve pozisyona ilişkin detaylı bilgilere bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.
