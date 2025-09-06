Sındırgı'da Bir Deprem Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeli depremin ardından artçılar sürüyor.

AFAD’ın son bildirimine göre, Sındırgı’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

