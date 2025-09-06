Sındırgı'da Bir Deprem Daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeli depremin ardından artçılar sürüyor.

AFAD’ın son bildirimine göre, Sındırgı’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem
