Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeli depremin ardından artçılar sürüyor.
AFAD’ın son bildirimine göre, Sındırgı’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi