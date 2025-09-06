Van’da 2 Kardeşe Otomobilde Kurşun Yağmuru!

Van’da kafe işleten iki kardeş, iş yerlerinin önünde park halindeki araçlarında otururken silahlı saldırıya uğradı. Olayda, iki kardeş de hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Van’da 2 Kardeşe Otomobilde Kurşun Yağmuru!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’ın Erciş ilçesinde bir kafenin sahibi olan iki kardeş, iş yerlerinin önünde park halindeki araçlarında otururken silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Musa Demir ve Mehmet Demir adlı kardeşler ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinden araçla kaçtıkları öğrenilen saldırganlar için çalışma başlatıldı.

Mersin'de Korkunç Cinayet... 16 Yaşındaki Kızı Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti!Mersin'de Korkunç Cinayet... 16 Yaşındaki Kızı Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti!Güncel

Çöp Konteynerindeki Vahşette Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı, Bu Nasıl Anne!Çöp Konteynerindeki Vahşette Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı, Bu Nasıl Anne!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Van
Son Güncelleme:
Eşiyle Yakaladığı Jandarmayı Öldüren Başkomiser Serbest Eşiyle Yakaladığı Jandarmayı Öldüren Başkomiser Serbest
Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı
Yavru Maymuna İşkencenin Cezası Yalnızca Para... Vicdan Sızlatan Karar Yavru Maymuna İşkencenin Cezası Yalnızca Para... Vicdan Sızlatan Karar
Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor