Van’da 2 Kardeşe Otomobilde Kurşun Yağmuru!

Van’ın Erciş ilçesinde bir kafenin sahibi olan iki kardeş, iş yerlerinin önünde park halindeki araçlarında otururken silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Musa Demir ve Mehmet Demir adlı kardeşler ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinden araçla kaçtıkları öğrenilen saldırganlar için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA