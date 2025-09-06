Yavru Maymuna İşkencenin Cezası Yalnızca Para... Vicdan Sızlatan Karar

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak yollarla getirdiği yavru maymuna şiddet uygulayan şahıs sadece para cezası aldı. Maymun ise kurtarılarak koruma altına alındı.

Hatay’da bir şahıs kaçak yollarla getirttiği maymuna şiddet uygulamadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının zerine şahıs hakkında soruşturma başlatılırken, maymuna işkencenin cezası yalnızca 20 bin lira oldu.

Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi’nde, kaçak yollarla getirilen bir maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. Bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şiddet gören yavru maymun ise gerekli kontrollerin ardından koruma altına alındı.

Kaynak: DHA

