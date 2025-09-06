İzmir'de 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu: 46'sı Çocuk 81 Kişi...

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri İzmir’de üç göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti. Operasyonlarda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 46’sının çocuk olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
İzmir'de 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu: 46'sı Çocuk 81 Kişi...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün sabah saatlerinde İzmir’de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15'i çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından yakalandı.

Aynı gün saat 07.00’de de Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İzmir'de 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu: 46'sı Çocuk 81 Kişi... - Resim : 1

Saat 08.30’da ise Foça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Kolestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada 24'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı OperasyonuTekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı OperasyonuYurttan Haberler
Almanya'dan 'Göçmen' Mesajı: 'Sonlandıracağız!'Almanya'dan 'Göçmen' Mesajı: 'Sonlandıracağız!'Dünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir göçmen Operasyon
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a Tebrik Mesajı Özgür Özel'den Millilere Tebrik Mesajı
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız
Kütahya Şeker Fabrikası'ndaki İşçi Grevi Kazanımla Sona Erdi Fabrikadaki İşçi Grevi Sona Erdi... Anlaşmaya Varıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması