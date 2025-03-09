Elazığ'da Yürüyüş Yaparken Yolun Ortasında Yavru Maymun Buldu

Elazığ'da kent kırsalında yürüyüşe çıkan bir kişi yolda yavru bir babun buldu. Babun, ihbar üzerine ekiplere teslim edildi.

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Elazığ'da Yürüyüş Yaparken Yolun Ortasında Yavru Maymun Buldu

Elazığ'da vatandaş tarafından bulunarak ekiplere teslim edilen yavru babun, Gaziantep'teki Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi.

Elazığ'da bulunan ve ilk bakımı yapılan babun yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi.

Elazığ'da 6 Mart'ta kent kırsalında yürüyüş yapan bir kişinin bulduğu ve Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği yavru babun, buradaki ilk kontrolünün ardından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yavru maymunun Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hastanede kan tahlilleri, nabzı, kulak ve diş kontrolleri ile ağız yapısının incelendiğini söyledi.

Babuna bazı tedaviler uyguladıklarını belirten Özsöyler, şöyle konuştu:

"Hayvanda ileri derecede su kaybı ve buna bağlı olarak mineral ve vitamin kaybı bulunmaktaydı. Biz de mineral ve vitamin takviyesi yaptık. Şu an yoğun bakım ünitesinde kalıyor. Buradaki tedavisi bittikten sonra yavru maymunu Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan diğer babun türü maymunların yanına bırakacağız. Bu tedavi süresi yaklaşık 2,5 aydır. Daha sonraki yaşamını da burada sürdürecek."

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