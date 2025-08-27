Balıkesir Beşik Gibi! Bir Deprem Daha Oldu: AFAD Son Depremin Büyüklüğünü Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1'lik depremin ardından ilçede her gün yeni sarsıntılar meydana geliyor.

Son olarak bu sabah saat 05.46'da 4.4'lük bir deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı 10.12 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 10.29'da ise yine korkutan bir deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü ve derinliği ise 9.07 km olarak kayıtlara geçti. Depremler kentte yaşayanları korkuttu.

Kaynak: Haber Merkezi