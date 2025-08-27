Karadeniz'in Kalbine Hançer! 51 Bin Ağaç Kesilecek, Su Kaynakları ve Köyler Tehdit Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un doğal güzellikleriyle öne çıkan Boyabat ilçesi, büyük bir çevre mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. Mehmet Cengiz’in Eti Bakır şirketinin bölgede kurmayı planladığı bakır madeni projesi, binlerce ağacın kesilmesi ve yerel ekosistemin tahribatı anlamına geliyor.

BİNLERCE AĞAÇ KESİLECEK

Sözcü TV’nin haberine göre, planlanan proje kapsamında 51 bin ağacın kesilmesi öngörülüyor. Bu alan, yaklaşık bin 200 futbol sahasına denk geliyor. Öte yandan yaklaşık 30 bin dekar büyüklüğünde çeltik üretim alanının da madenden olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Bölge halkı ise, doğal yaşamı tehdit eden bu gelişmeye karşı tepkilerini dile getirdi.

KARAR EKİM AYINDA VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK), projenin nihai durumu için 22 Ekim’de toplanması planlanıyor. Bu toplantıdan sonra maden projesine ilişkin onay süreci tamamlanacak.

SU KAYNAKLARI BÜYÜK RİSK ALTINDA

Bölge halkı, projenin sadece ağaçlara değil, su kaynaklarına da zarar vereceğini belirtiyor. Tarımsal sulama ve içme suyu olarak kullanılan yer altı sularına kimyasal sızıntı olabileceği, bunun da çeltik tarlalarında ağır metal birikimine neden olacağı öngörülüyor.

KOVAÇAYIR BARAJI KURUYABİLİR

Maden sahasında kurulması planlanan gölet için yer altından su çekilmesi planlanıyor. Bu durum, Boyabat’ın en önemli su kaynaklarından biri olan Kovaçayır Barajı’nın kuruma riskini beraberinde getiriyor. Barajın boşalması halinde ilçede yaşayan yaklaşık 50 bin kişi susuz kalabilir. Ayrıca pirinç tarımı da yapılamaz hale gelebilir.

ONLARCA KÖY ETKİLENECEK

Boyabat Çevre Derneği’ne göre madenin etkisi yalnızca ilçe sınırlarında kalmayacak. Projenin 30’dan fazla köyü doğrudan etkileyeceği, hatta Bafra Ovası’na kadar uzanan bir çevresel sorun yaratacağı belirtiliyor. Dernek yetkilileri, ruhsatsız atık depolarının kurulacağını ve bu depolardan arsenik, kurşun, cıva gibi ağır metallerin toprağa ve suya karışacağını ifade ediyor.

EKOLOJİK FELAKET KAPIDA

Yapılacak patlatmalar, sürekli çalışacak kamyonlar ve sızacak kimyasallar; bölgede hava, toprak ve su kirliliğini artıracak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sona ermesi, bölge halkı için ekonomik bir yıkım anlamına geliyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin Karadeniz’in doğal dengesini kalıcı şekilde bozabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Sözcü TV