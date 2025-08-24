Maden Girişimine Yeniden Ret… Hisarçandır’da Kalker Ocağı Projesi İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin önemli biyolojik çeşitlilik alanlarından biri olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde, ormanlık alanları da kapsayan bölgede faaliyet yürüten kalker ocağının genişleme talebi bir kez daha kabul edilmedi. Daha önce de benzer başvuruları reddedilen şirketin 29 Nisan 2025 tarihli yeni başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda geri çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılda 1 milyon ton üretim öngörülen projeye ilişkin ÇED sürecini durdurdu.

DOĞA SAVUNUCULARINDAN İPTAL KARARINA DESTEK

Geyikbayırı Yaşam Platformu, bu iptal kararının, Boğaçay ve Çandır Deresi havzasını tehdit eden yeni bir genişleme girişiminin önüne geçtiğini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın ekosistemi koruma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

KARAİNDİBİ MAĞARASI KORUMA SINIRLARI İÇİNDE

Platformun açıklamasında dikkat çekilen bir diğer konu ise tarihi Karaindibi (İsli) Mağarası oldu. Duvarlarında Bizans dönemine ait karaca ve geyik figürlerinin yanı sıra yazıtların da yer aldığı mağaranın, 2025 yılı başında koruma alanı olarak ilan edilen bölgeye dahil edildiği belirtildi. Kalker ocağının kapasite artışı talep ettiği alanın, bu koruma sınırları içinde kaldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Bu eksikliği resmi girişimlerimizle ortaya çıkardık ve ilgili kurumların dikkatine sunduk” ifadesine yer verilerek, başvuru sürecinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alınmamasının ciddi bir eksiklik olduğu belirtildi.

MEVCUT RUHSAT SAHASI DA KORUMA ALANINA GİRİYOR

Geyikbayırı Yaşam Platformu’nun elindeki resmi belgeler, 2022 yılında "ÇED gerekli değildir" kararı verilen ve halen çalışmakta olan kalker ocağının yaklaşık 5,8 hektarlık kısmının yeni belirlenen koruma alanının içinde kaldığını gösteriyor. Bu alan, yaklaşık 8 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte. Açıklamada, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, bu alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesi hukuken mümkün değildir” denilerek, faaliyetin durdurulması gerektiği vurgulandı.

‘YENİ OCAĞA İZİN VERİLMEMELİ’

Platform açıklamasında, Boğaçay ve Çandır Deresi çevresindeki doğal alanların, yıllardır süren maden faaliyetleri ve kapasite artırımı talepleri nedeniyle ciddi bir yük altında olduğu ifade edildi. Açıklama şu ifadelerle sürdü:

“Yeni koruma alanı kararları, burada hiçbir şekilde yeni kalker ocağı veya kapasite artışı başvurusunun kabul edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu süreçteki duyarlılığı ve doğa savunmasındaki kararlılığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2022 ruhsat alanının koruma alanı içinde kalan kısmı için tüm resmî kurumları, yasalar gereği derhal harekete geçerek gereğini yapmaya çağırıyoruz. Doğal yaşamı ve kültürel mirası koruma mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Hem hukuki süreçlerde hem de kamuoyu desteğinde bu bölgenin korunması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: DHA