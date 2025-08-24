Yerler Farklı Magandalık Aynı! Biri Sürücüyü Yumrukladı, Diğeri Kaskla Camı Kırmaya Çalıştı

Türkiye'de sonu cinayete kadar giden yol kavgalarının son adresi İstanbul oldu. İki farklı ilçede meydana gelen olayda bir sürücü tartışmaya başladığı sürücünün otomobilini yumrukladı. Diğeri ise kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı.

Her geçen gün artan 'trafik şiddeti' bitmek bilmiyor. 'Yol verme kavgaları'nın son adresi İstanbul oldu. İlk olay Beykoz Kavacık'ta aynı istikamette seyir halinde olan minibüs ve otomobil sürücüsü arasında meydana geldi.

SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Yoldaki diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladı.

Otomobil sürücüsüne 'Konuşma yürü' diyen minibüs sürücüsü diğer sürücüye küfür de etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt alan sürücü, minibüsü sürücüsünün kendisine yumruk atttığı anları da kaydetti.

Kavga sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona ererken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASKLA CAMI KIRMAYA ÇALIŞTI

İkinci olay ise Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü taksinin camına kaskla saldırdı.

Yaşanan kavga anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

