Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, üst geçidin korkuluklarına çarpıp hurdaya döndü. Olayda 3 kişi yaralanırken, olay yerinde toplanan vatandaşların, ekiplerin çalışmalarını merakla takip etmesi dikkat çekti.

Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde seyreden M.H.Z. (20) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının şu anda iyi olduğu belirtildi.Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler - Resim : 1

ÜST GEÇİDE TOPLANIP İZLEDİLER

Kazanın ardından yaya üst geçidinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesini merakla izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, "Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz" dedi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.

Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 YaralıMersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 YaralıGüncel
Malatya-Ankara Yolunda Korkunç Kaza! 4 ÖlüMalatya-Ankara Yolunda Korkunç Kaza! 4 ÖlüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırıkkale kaza
Ve Yılın İmzası Tamam! Vincent Aboubakar Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'de Aboubakar Sürprizi
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı! İşte Spor Yazarlarından Kocaelispor Galibiyeti Değerlendirmesi Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı
İstanbullular Bir Nebze Nefes Alacak! Beklenen Yağmur Başladı Beklenen Yağmur Başladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu Rusya'ya İHA Saldırıları! Uçuşlar Durduruldu
Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 Yaralı Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza!