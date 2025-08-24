Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde seyreden M.H.Z. (20) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının şu anda iyi olduğu belirtildi.

ÜST GEÇİDE TOPLANIP İZLEDİLER

Kazanın ardından yaya üst geçidinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesini merakla izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, "Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz" dedi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: İHA