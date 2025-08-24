Malatya'da 17 Saatlik Kabus! Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün orman dışı alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın da 18 saatlik yoğun müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kaynak: AA