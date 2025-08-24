Malatya'da 17 Saatlik Kabus! Kontrol Altına Alındı

Malatya'da dün çıkan orman yangını yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün orman dışı alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın da 18 saatlik yoğun müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Pamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol AltındaPamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Malatya Orman yangınları
Son Güncelleme:
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Bu Gıda Adeta Doğal Bir Serum! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Altını Çizdi: Günde 1 Kaşık Yeterli Bu Gıda Adeta Doğal Bir Serum! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Altını Çizdi: Günde 1 Kaşık Yeterli
Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri
Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler Kırıkkale'de Şoke Eden Olay: Korkunç Kazayı Film Gibi İzlediler
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu Rusya'ya İHA Saldırıları! Uçuşlar Durduruldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 Yaralı Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza!