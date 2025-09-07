SMA’lı Elif'in Ölümünde Korkunç İhmal İddiası: Bağlanan Cihaz Açılmadı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Sarıçam ilçesinde oturan kurye Vedat Salman (27) ile hastanede temizlik görevlisi olan Hilal Salman çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif’e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, ‘Zolgensma’ gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022’de İstanbul’dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif, 9 cihaza bağlı halde evinden çıkarıldı. Yasmin Elif’e Mayıs 2023’te tedavi için gerekli para toplandı. Dubai’de tedavi gören Yasmin Elif, daha sonra kente döndü.

'CİHAZ DEĞİŞMELİ' DENDİ

Geçen şubat ayında evde rahatsızlanan Yasmin Elif, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktoru tarafından, Yasmin Elif Salman’ın evde kullandığı eski solunum cihazının artık kullanılmayacağı, yeni bir cihaza geçileceği söylendi. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin Elif’i yeni solunum cihazına bağladığını ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin Elif Salman, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün sabah hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin Elif’in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYORDU'

Kızının tedavi sürecinde binlerce insanla birlikte mücadele edip, ilacına kavuşturduklarını anlatan Hilal Salman, “Her şey çok güzel gidiyordu. 17 Şubat’ta Yasmin’de bir enfeksiyon olduğu için özel hastaneye yatışını yaptık. Basit bir enfeksiyondu aslında. 2 gün sonra taburcu olacaktı. Hemşirenin hatası yüzünden Yasmin Elif’in kalbinin durduğunu öğrendik. Hemen hastaneye gittik, çok kötü durumdaydı. Sonrasında hastane yetkilileri tarafından verilen çelişkili açıklamalar ve bahsi geçen hemşirenin işten çıkarılmasından sonra ihmal olduğu kanaatine vardık."



Hukuki mücadeleye başladıklarını aktaran Salman, “Konuyla ilgili bilirkişiler atandı ve yapılan incelemelerde hastane cihazı ile Yasmin Elif’in cihazı arasında 1 saat 23 dakikalık bir bağlanmama süreci olduğu raporlandı. Bunlar savcılığa da iletildi. Yasmin, kalbi durduktan sonra bir daha hiç uyanmadı. 20 gün önce septik şok teşhisi konuldu ve dün de kaybettik” ifadelerini kullandı.