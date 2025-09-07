Antalya’da Rüşvet Operasyonu... Emniyet Müdürü Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da belediye ile emniyetin üst düzeyinde yaşandığı iddia edilen rüşvet ağı soruşturması derinleşiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dosyada yer alan iş insanı ifadelerine göre, Fazlı Ateş’in aracı olduğu süreçte belediyede alınan işler kolaylaştı, hak ediş ödemeleri hızlandı, ve bazı idari cezalar kaldırıldı. Bir iş insanı, yalnızca bu ilişkiler ağı nedeniyle 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Soruşturmada, 11 Ekim 2024’te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025’te ise 2 milyon TL’lik ödemelerin İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu gerekçesiyle istendiği de dosyaya girdi.

'SIK SIK GÖRÜŞTÜLER' İDDİASI

Beyanlara göre Fazlı Ateş, sık sık İlker Arslan’ın evine gidiyordu. Emniyet müdürünün evinin tadilat işlerinin belediye üzerinden karşılandığı iddia edildi. Aynı zamanda, Ramazan ayında İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bu evde sık sık bir araya geldikleri, burada okey oynadıkları öne sürüldü.

İlker Arslan’ın eşi Melek Arslan, kızları adına Antalya Döşemealtı’nda bir daire alındığını, ödemelerin aile dostları aracılığıyla yapıldığını savundu. Ancak MASAK raporuna göre, evin ödemesi Fazlı Ateş tarafından Yapı Vizyon isimli firmanın hesabına yatırıldı.

MASAK RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Fazlı Ateş’in QNB Finansbank’taki hesabından İlker Arslan’a 250 bin TL doğrudan transfer yapıldı. Aynı hesaptan “gümrükleme hizmet bedeli” açıklamasıyla 997 bin TL daha gönderildiği ortaya çıktı. İlker Arslan, suçlamaları reddetti ve paraların Ankara’daki arsasını Fazlı Ateş’e satmasından kaynaklandığını savundu. Toplamda 3 milyon TL aldığını, 2 milyon TL’nin ise halen Ateş’te olduğunu belirtti. Ancak iddia edilen arsa satışına dair tapuda herhangi bir işlem bulunmuyor.

SAVCIDAN AĞIR SUÇLAMA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Katırcı, Fazlı Ateş’in belediye ilişkilerini kullanarak milyonlarca lira topladığını, bu paraların bir kısmının İlker Arslan ve ailesine malvarlığı aktarımı olarak kullanıldığını ifade etti. Melek Arslan’ın da şirket çalışanı gösterilerek sistemin bir parçası haline getirildiğini belirtti. Savcı, Ateş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", İlker Arslan hakkında ise "haksız mal edinme" ve "aklama suçuna iştirak" suçlarından tutuklama talebinde bulundu. Nöbetçi hakimlik, savcının talebi doğrultusunda Fazlı Ateş ve İlker Arslan’ın tutuklanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı, İlker Arslan’ı daha önce görevden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Sabah Gazetesi