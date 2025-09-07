Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos’ta 6.1’lik depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da bu deprem sonrasında artçılar devam etmiş, gözler Sındırgı’daki büyük deprem riskine çevrilmişti.

Balıkesir Sındırgı’da bugün 6 dakika arayla deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıkladı.

Balıkesir depremi sonrasında deprem uzmanlarından ilk açıklama Prof.Dr. Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan “Büyük deprem olur mu?” sorusunu yanıtladı.

Ercan “Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum” dedi.

Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum. pic.twitter.com/Mac4OLkgox — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi