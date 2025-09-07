Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir depremi sonrasında kritik bir açıklama yaptı. Ercan “Büyük deprem olur mu?” sorusuna “M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum” yanıtını verdi.

Son Güncelleme:
Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos’ta 6.1’lik depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da bu deprem sonrasında artçılar devam etmiş, gözler Sındırgı’daki büyük deprem riskine çevrilmişti.

Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?' - Resim : 1Balıkesir Sındırgı’da bugün 6 dakika arayla deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıkladı.

Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?' - Resim : 2

Balıkesir depremi sonrasında deprem uzmanlarından ilk açıklama Prof.Dr. Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan “Büyük deprem olur mu?” sorusunu yanıtladı.

Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?' - Resim : 3

Ercan “Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum” dedi.

6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da HissedildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ahmet Ercan Balıkesir Deprem
Son Güncelleme:
Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor Buraya Yatırım Yapan Köşeyi Dönecek
Tren Değil Uzak Mekiği! Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor... Zenginlerin Yeni Hobisi Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor
6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi
Uçuşlarda Ezber Bozan Karar! Bakan Uraloğlu Duyurdu, Her Yolcuya Artık Ücretsiz Verilecek Uçuşlarda Ezber Bozan Karar! Artık Ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!