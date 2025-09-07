6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi
Daha önce 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 dedi. Sarsıntıların sürdüğü noktada 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem için AFAD 4.1, Kandilli ise 3,9 dedi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bir kez daha depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar durulmazken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yeni bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/k6Tal0yVL9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD verilerine göre, Sındırgı merkezli gerçekleşen son depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 7, 2025
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/khMG9WYE4J
07.09.2025, 12:35:08 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 13.7 km#Kandilli
6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
İlk depremin ardından yalnızca 6 dakika sonra, aynı bölgede ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu kez AFAD, büyüklüğü 4.1 olarak duyururken Kandilli, 3.9 olarak ölçüldüğünü açıkladı.
AFAD son depremler için tıklayınız
https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/543589
Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2025
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/S6B009nC4g
BAKAN YERLİKAYA: “TÜM EKİPLER SAHADA”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada deprem sonrası hızlıca harekete geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2025
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/DSMaJfZp8o
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
VALİ: ’SAHA TARAMALARI BAŞLADI’
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına başladığını duyurdu.
Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) September 7, 2025
AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.🇹🇷