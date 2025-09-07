6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi

Daha önce 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 dedi. Sarsıntıların sürdüğü noktada 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem için AFAD 4.1, Kandilli ise 3,9 dedi.

Son Güncelleme:
6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bir kez daha depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar durulmazken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yeni bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, Sındırgı merkezli gerçekleşen son depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından yalnızca 6 dakika sonra, aynı bölgede ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu kez AFAD, büyüklüğü 4.1 olarak duyururken Kandilli, 3.9 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

AFAD son depremler için tıklayınız

https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/543589

BAKAN YERLİKAYA: “TÜM EKİPLER SAHADA”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada deprem sonrası hızlıca harekete geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

VALİ: ’SAHA TARAMALARI BAŞLADI’

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına başladığını duyurdu.

