Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 gün önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar durulmuyor. İlçede gece saatlerinde peş peşe 3.7, 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde üç artçı deprem kaydedildi.

Artçı hareketliliğin sürdüğü Sındırgı’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk sarsıntı saat 03.14’te 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Bunu sabah 06.00 sularında 3.5 ve hemen ardından 3.9 büyüklüğünde iki yeni deprem izledi.

Kaydedilen depremlerin yerin yaklaşık 5.25 ile 5.54 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

10 AĞUSTOS'TAN BERİ YÜZLERCE ARTÇI

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından, Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

