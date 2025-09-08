İzmir'de Kurak Felaket Büyüyor! Kesintiler Artacak
İzmir'de susuzluk krizi yaşanırken, kentte 3 günde bir uygulanan su kesintilerinin yarından itibaren 2 günde bir uygulanacağı açıklandı.
İzmir’de su krizi sürerken, merkez ilçelerde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintileri için yeni bir karar alındı.
Karara göre, su kesintilerinin yarından itibaren 2 günde bir uygulanacağı belirtildi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği bildirildi.
Yarından itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı kaydedildi.
Yeni plan 2 ayrı bölge olarak tanımlanırken, bölgeler şöyle belirtildi:
"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir
2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"
Kaynak: Haber Merkezi