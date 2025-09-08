Hırsızlık Çetesi Çökertildi... Birinin 114 Suç Kaydı Var!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmit’te gerçekleşen 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığında, suç kayıtları dikkat çekici olan 3 zanlı yakalandı. Olay, 1 Ağustos’ta İzmit ilçesinde yaşandı. Bir eve girerek yüksek değerde ziynet eşyası çalan hırsızlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu tespit edildi. E.G. ve N.U., 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Suç dosyaları kabarık olan zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.G.’nin 114, N.U.’nun 30 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan 3’üncü şüpheli N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA