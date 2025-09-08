Hırsızlık Çetesi Çökertildi... Birinin 114 Suç Kaydı Var!

İzmit’te 300 bin TL’lik ziynet eşyası soygununda yakalanan zanlıların suç dosyaları kabarık çıktı. E.G.’nin tam 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Hırsızlık Çetesi Çökertildi... Birinin 114 Suç Kaydı Var!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmit’te gerçekleşen 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığında, suç kayıtları dikkat çekici olan 3 zanlı yakalandı. Olay, 1 Ağustos’ta İzmit ilçesinde yaşandı. Bir eve girerek yüksek değerde ziynet eşyası çalan hırsızlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu tespit edildi. E.G. ve N.U., 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Çetesi Çökertildi... Birinin 114 Suç Kaydı Var! - Resim : 1

Suç dosyaları kabarık olan zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.G.’nin 114, N.U.’nun 30 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan 3’üncü şüpheli N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre GiriyorHırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre GiriyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hırsız İzmit
Son Güncelleme:
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu! Süper Lig Tarihine Geçecek: İmza İçin Türkiye’ye Geliyor Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu
Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi İsmail Kartal'ın Başını Yakan Karar
İhbara Giden Polislerden Birini Köpek, Diğerini Ev Sahibi Isırdı İhbara Giden Polislerden Birini Köpek, Diğerini Ev Sahibi Isırdı
İzmir'de 16 Yaşındaki Liseli Evde Dehşet Saçtı! İzmir'de 16 Yaşındaki Liseli Evde Dehşet Saçtı!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar