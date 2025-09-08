Hırsızlık Çetesi Çökertildi... Birinin 114 Suç Kaydı Var!
İzmit’te 300 bin TL’lik ziynet eşyası soygununda yakalanan zanlıların suç dosyaları kabarık çıktı. E.G.’nin tam 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İzmit’te gerçekleşen 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığında, suç kayıtları dikkat çekici olan 3 zanlı yakalandı. Olay, 1 Ağustos’ta İzmit ilçesinde yaşandı. Bir eve girerek yüksek değerde ziynet eşyası çalan hırsızlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu tespit edildi. E.G. ve N.U., 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Suç dosyaları kabarık olan zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.G.’nin 114, N.U.’nun 30 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan 3’üncü şüpheli N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA