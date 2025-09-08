İhbara Giden Polislerden Birini Köpek, Diğerini Ev Sahibi Isırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da tartıştığı eşinin şikayet ettiği F.A. eve gelen polis ekiplerinin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Polislerden birini köpek ısırırken, ev sahibi de bir başka polisi bacağından ısırdı.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı.

Köpek, bir polis memurunu ısırırken, ev sahibi de diğerini ısırdı.

Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. F.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, evde bulunan oğlunu ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA