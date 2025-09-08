İstanbul İl Binası Önünde Gazdan Etkilendi: CHP'li Vekil Hastanelik Oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde biber gazından etkilenen CHP Hatay milletvekili Servet Mullaoğlu, hastaneye kaldırıldı. Mullaoğlu, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan duyurdu.

İstanbul İl Binası Önünde Gazdan Etkilendi: CHP'li Vekil Hastanelik Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılırken, yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Tekin’i CHP İstanbul İl binasına girebilmesi için polis partililere ve bina önünde nöbet tutan vatandaşlara biber gazı ile müdahale etti. Müdahalede gazdan etkileden Hatay milletvekili Servet Mullaoğlu hastenelik oldu.

İstanbul İl Binası Önünde Gazdan Etkilendi: CHP'li Vekil Hastanelik Oldu - Resim : 1

TEKİN'E SERT SÖZLER

Durumuna ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Mullaoğlu, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Mullaoğlu paylaşımında Tekin’e tepki gösterirken, “Kayyım sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu. Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım.

Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyımları bizi susturabilir” ifadelerini kullandı.

CHP'de Gergin Buluşma: Ensar Aytekin ile Kayyım Gürsel Tekin Bir Arada! 'Elini Masaya Vurma'CHP'de Gergin Buluşma: Ensar Aytekin ile Kayyım Gürsel Tekin Bir Arada! 'Elini Masaya Vurma'Güncel
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına GirdiKayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına GirdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Gürsel Tekin
Trabzonspor Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye Ederson Müjdesi! Taraftarlar Stada Akın Edecek Fenerbahçe'ye Ederson Müjdesi
Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Zirve
İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu
Obeziteye Halaylı Dikkat Çekiş Obeziteye Halaylı Dikkat Çekiş
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar