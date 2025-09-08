İstanbul İl Binası Önünde Gazdan Etkilendi: CHP'li Vekil Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılırken, yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Tekin’i CHP İstanbul İl binasına girebilmesi için polis partililere ve bina önünde nöbet tutan vatandaşlara biber gazı ile müdahale etti. Müdahalede gazdan etkileden Hatay milletvekili Servet Mullaoğlu hastenelik oldu.

TEKİN'E SERT SÖZLER

Durumuna ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Mullaoğlu, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Mullaoğlu paylaşımında Tekin’e tepki gösterirken, “Kayyım sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu. Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım.

Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyımları bizi susturabilir” ifadelerini kullandı.

