İstanbul Barosu Davasında İkinci Duruşma: Kaboğlu'na Salona Alınmadı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor. Baro yönetimi, 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duruşma için sabah saatlerinde Silivri’ye gelen Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu’na tahsis edilen odaya girişinin engellendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kaboğlu, yaşanan durumu “Adil yargılanma hakkının açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.

'ODAYA BİLE GİRİŞ YAPAMIYORUZ'

Kaboğlu, “Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna geldim. Ancak İstanbul Barosuna tahsis edilen odaya bile giriş yapamıyoruz. Bu durum bile Adil Yargılanma Hakkının nasıl zedelendiğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

'YARGILANMA HAKKININ İHLALİNİN GÖSTERGESİ'

Kaboğlu, video mesajında şunları söyledi: "Yargılanmak için duruşmaya geldik ama burası kapalı. Sabah 08.15'ten bu yana kapıda bekliyorum. İstanbul Barosu'na ayrılmış olan baro odasına bile giremiyorum. Adil yargılama hakkının neden ve nasıl ihlal ettiğinin bir göstergesidir."

BARO'DAN TEPKİ

Öte yandan İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Baro Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, il dışından gelen barolarımızın temsilcileri ve baromuzla dayanışma göstermek için İstanbul'a gelen Uluslararası Hukuk kurumlarının temsilcileri İstanbul Barosuna açılan davalar zincirinin parçası olan ceza davasının ikinci duruşması için Silivri'de. Yargılanmak için geldik; ancak yaklaşık 1 saattir jandarma olmadığı gerekçesiyle ne yerleşkeye ne de yerleşke içinde baromuza tahsis edilen odaya girebiliyoruz. Bu durum Adil Yargılanma Hakkının ne ölçüde zedelendiğinin bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

İLK DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, “basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı.

İlk gün, tutuklu bulunan yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir salına getirilmiş, baro yöneticileri savunmalarını sunmuştu. Ancak ikinci gün mahkeme salonu neredeyse tamamen boştu. Nedeni ise Epözdemir’in başka bir davadan dolayı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde de duruşmasının bulunmasıydı. Bu çakışma nedeniyle birçok avukat ve baro yöneticisi Silivri’deki duruşmaya katılamamıştı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi sunduğunu belirterek duruşmayı 9-10 Eylül tarihlerine ertelemişti.

Kaynak: Haber Merkezi