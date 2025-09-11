İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AKP’ye geçti. İki başkana rozetlerini, MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı bugün saat 14.00’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı öncesi Ustaoğlu ve Mertcan’a parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılarak AKP'ye katılımları resmileşti.

AKP'ye katılan iki belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP'den yapılan açıklamada, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

AKP'YE KATILAN BAŞKANLAR

Geçtiğimiz ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere 9 belediye başkanı AKP'ye katılmıştı. Farklı partilerden AKP'ye katılımların devam edeceği mesajları verilmişti. CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Yeniden Refah Partili Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın da AKP'ye katılmasıyla, partiye katılan belediye başkanı sayısı 58'e yükselmiş oldu.

