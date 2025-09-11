İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partili Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AKP'ye katıldı. Rozetleri, MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. AKP, “Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağız” mesajı paylaştı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AKP’ye geçti. İki başkana rozetlerini, MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı - Resim : 1

ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı bugün saat 14.00’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı öncesi Ustaoğlu ve Mertcan’a parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılarak AKP'ye katılımları resmileşti.

İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı - Resim : 2
AKP'ye katılan iki belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP'den yapılan açıklamada, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

AKP'YE KATILAN BAŞKANLAR

Geçtiğimiz ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere 9 belediye başkanı AKP'ye katılmıştı. Farklı partilerden AKP'ye katılımların devam edeceği mesajları verilmişti. CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Yeniden Refah Partili Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın da AKP'ye katılmasıyla, partiye katılan belediye başkanı sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak KulisÇerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak KulisSiyaset
Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de: 'Alnım Ak, Başım Dik'Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de: 'Alnım Ak, Başım Dik'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Ünlü Fenomene Hapis Şoku! Aylık Kazancı Ortaya Çıktı: Tolunay Ören Tutuklandı Mı? Ünlü Fenomene Hapis Şoku!
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Bahçeli'den Çarpıcı 'Suça Sürüklenen Çocuklar' Çıkışı: Provokasyon Uyarısı Yaptı 'Çocuktan Katil Olmaz' Çıkışı
Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… Osimhen'den Büyük Fedakarlık
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı