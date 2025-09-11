CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Kongresi, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alınmıştı. İl Başkanlığı'na ise Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Kararı değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak" dedi.

Kaynak: DHA

