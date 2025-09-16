Esenyurt'ta Yürek Yakan Feryat! Servis Minibüsü Anne-Oğlu Ezdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Servis minibüsünün sokakta yürüyen anne ve oğluna çarpması sonucu küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından annenin "Oğlum nerede" feryadı, tanık vatandaşların yüreğini dağladı. Olay, 16 Eylül 2025 Salı sabahı saat 08.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, sokak içerisinde yürüyen anne ve oğlu, servis minibüsünün sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracın altında kaldı. Feci çarpmanın şiddetiyle yere yığılan anne ve oğul, çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde kaldı, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, annenin durumunun ciddiyetini değerlendirirken, çocuğun kurtarılamadığı belirlendi.

'OĞLUM NEREDE?'

Olayı gören vatandaşlar, hemen polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" diye haykırması, kazayı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Tanıklar, annenin şok içinde oğlunu aradığını ve feryatlarının sokak boyunca yankılandığını anlattı. Polis ekipleri, sürücüyü olay yerinde gözaltına aldı. Servis minibüsünün şoförü, ifadesinde kazanın nasıl olduğunu tam olarak hatırlamadığını belirterek pişmanlık duyduğunu ifade etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak kameralarını tarayarak kazanın nedenini araştırıyor. Sürücünün ehliyet ve araç belgeleri incelenirken, alkol veya uyuşturucu testi de yapıldı. Polis, kazanın aşırı hız veya dikkatsizlik kaynaklı olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, soruşturmanın selametiyle ilgili detayları paylaşmadı.

