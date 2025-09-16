Esenyurt'ta Yürek Yakan Feryat! Servis Minibüsü Anne-Oğlu Ezdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta, servis minibüsünün anne ve oğluna çarpması sonucu küçük çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı. Olay yerinde annenin "Oğlum nerede" diye feryat etmesi tanıkların yüreğini sızlattı. Sürücü gözaltına alındı, polis soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta Yürek Yakan Feryat! Servis Minibüsü Anne-Oğlu Ezdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Servis minibüsünün sokakta yürüyen anne ve oğluna çarpması sonucu küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından annenin "Oğlum nerede" feryadı, tanık vatandaşların yüreğini dağladı. Olay, 16 Eylül 2025 Salı sabahı saat 08.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, sokak içerisinde yürüyen anne ve oğlu, servis minibüsünün sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracın altında kaldı. Feci çarpmanın şiddetiyle yere yığılan anne ve oğul, çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde kaldı, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, annenin durumunun ciddiyetini değerlendirirken, çocuğun kurtarılamadığı belirlendi.

Esenyurt'ta Yürek Yakan Feryat! Servis Minibüsü Anne-Oğlu Ezdi - Resim : 1
Servis minibüsü anne ve oğlu ezdi. Çocuk kurtarılamadı, anne yaralı.

'OĞLUM NEREDE?'

Olayı gören vatandaşlar, hemen polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" diye haykırması, kazayı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Tanıklar, annenin şok içinde oğlunu aradığını ve feryatlarının sokak boyunca yankılandığını anlattı. Polis ekipleri, sürücüyü olay yerinde gözaltına aldı. Servis minibüsünün şoförü, ifadesinde kazanın nasıl olduğunu tam olarak hatırlamadığını belirterek pişmanlık duyduğunu ifade etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak kameralarını tarayarak kazanın nedenini araştırıyor. Sürücünün ehliyet ve araç belgeleri incelenirken, alkol veya uyuşturucu testi de yapıldı. Polis, kazanın aşırı hız veya dikkatsizlik kaynaklı olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, soruşturmanın selametiyle ilgili detayları paylaşmadı.

Caddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil EzdiCaddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil EzdiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt
24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu! İsrail, Yemen'i Vurdu
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'