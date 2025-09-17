Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Yatalak Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli’de şizofreni hastası oğlu tarafından öldüresiye darp edilen 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavi edilen ve daha sonra huzurevine yerleştirilen yaşlı kadın, yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş, 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından darp edilmişti. Olayın ardından beyin kanaması geçiren anne, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Yatalak Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Gönül Gümüş, oğlu tarafından darp edilmişti

DEHŞET KAMERADA

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Mehmet Gümüş’ün annesini yaklaşık 2 saat boyunca dövdüğünü tespit etmişti. “Para bul bana, yoksa gitmem” diyerek şiddet uygulayan Gümüş’ün, annesinin acı içindeki çığlıklarına rağmen saldırısına devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından tutuklanan Mehmet Gümüş’ün, geçmişte tıp eğitimi aldığı ancak babasının vefatı sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedaviye uymadığı belirtilmişti. Öte yandan, annesine işkenceyi ortaya çıkaran bakıcı A.K.’yi de tehdit ettiği iddia edilmişti.

Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Yatalak Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 2
Oğlunun darp ettiği yaşlı kadından acı haber geldi

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede uzun süre tedavi gören Hafize Gönül Gümüş, 3 Eylül’de devlet korumasıyla bir huzurevine yerleştirilmişti. Ancak talihsiz kadından kahreden haber geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre 60 yaşındaki Gümüş’ün dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya SoktuDenizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya SoktuGüncel

Kaynak: Yeni Asır

Etiketler
Denizli doktor
Son Güncelleme:
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı
Hindistan’da Kaş Ortasındaki Kırmızı Noktanın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Sadece Süs Değil Hindistan’da Kaş Ortasındaki Kırmızı Noktanın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Sadece Süs Değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdam Edilişlerinin 64'üncü Yılında Rahmetle Andı İdamlarının 64.Yılında Üç İsmi Andı
İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu İş İnsanını Kaçırıp Fidye İstediler! İzmir–Bursa–İstanbul Hattında Rehine Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha