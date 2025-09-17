Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Yatalak Kadın Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş, 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından darp edilmişti. Olayın ardından beyin kanaması geçiren anne, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Gönül Gümüş, oğlu tarafından darp edilmişti

DEHŞET KAMERADA

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Mehmet Gümüş’ün annesini yaklaşık 2 saat boyunca dövdüğünü tespit etmişti. “Para bul bana, yoksa gitmem” diyerek şiddet uygulayan Gümüş’ün, annesinin acı içindeki çığlıklarına rağmen saldırısına devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından tutuklanan Mehmet Gümüş’ün, geçmişte tıp eğitimi aldığı ancak babasının vefatı sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedaviye uymadığı belirtilmişti. Öte yandan, annesine işkenceyi ortaya çıkaran bakıcı A.K.’yi de tehdit ettiği iddia edilmişti.

Oğlunun darp ettiği yaşlı kadından acı haber geldi

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede uzun süre tedavi gören Hafize Gönül Gümüş, 3 Eylül’de devlet korumasıyla bir huzurevine yerleştirilmişti. Ancak talihsiz kadından kahreden haber geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre 60 yaşındaki Gümüş’ün dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Asır