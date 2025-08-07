Denizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya Soktu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve hayvanlara şiddet günbegün artıyor. Son olarak Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla daireden içeri girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü. Yaşlı kadının yerde baygın ve kanlar içinde halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne nakletti. Vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu belirlenen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin fark edilmesi sonrası dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından ağır bir şekilde darp edildiğini belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesini darp ettiği tespit edildi.

TEHDİT ETTİĞİ BAKICI ŞİKAYETÇİ

Olayın ortaya çıkması sonrasında bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K. adlı bakıcı, saldırgandan şikayetçi oldu. Annesini daha önce de birçok kez darp ettiği iddia edilen M.G.'nin tıp mezunu olduğu, babasının ölümünün arkasından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü.

