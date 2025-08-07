Evinden Kaçırıp Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Lucy’e Dehşeti Yaşatan Saldırgana İlk Celsede Tahliye Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haziran ayında, evinin bahçesinden kaçırılan Lucy isimli köpek, çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen bir saldırgan tarafından evinin bahçesinden kaçırıldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU

Tüm mahallenin dostu olan Lucy, saldırganın cinsel saldırısına maruz kaldı. 12 yaşındaki Lucy’nin cinsel istismara uğradığı anların görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Korkunç olayın ardından ‘konut dokunulmazlığının ihlali ve hayvana şiddet! Suçlarından tutuklanan saldırgan için bugün tahliye kararı verildi. Düzce Hayvanları Koruma Derneği (bipativer) kararı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Çok öfkeli ve üzgünüz!” diyerek duyurdu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

“Bugün, ilk celsede o sapığın tahliyesine karar verildi. Yasanın hayvanları korumaması ve cezai yaptırımlardaki eksiklikleri; ihmal, kast, şiddet, katliam ve nicesinin önünü açıyor” diye belirtilen açıklamada, “Bu gidişata derhal bir son verilmeli, sistematik hale gelen şiddet durdurulmalı” denildi.

'SAPIKLAR VE KATİLLER ARAMIZDA'

“Bugün Lucy’e, yarın karımıza kızımıza yada masum bir turiste” diye seslenen bipativer, “Cezasızlık politikası ile verilen kararlardan cesaret alan sapıklar ve katiller aramızda serbest bir şekilde dolaşıyor” diye vurguladı.

Açıklamada “Bu çürümüş, saf kötülüğün karşısında, Lucy ve ailesinin yanındayız” mesajı ile destek verildi.

Öte yandan Lucy’e dehşeti yaşatan saldırganın daha önce de çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenildi. Aynı mahalleden 3 ailenin de saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.