Evinden Kaçırıp Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Lucy’e Dehşeti Yaşatan Saldırgana İlk Celsede Tahliye Kararı

İstanbul Pendik’te Lucy isimli köpeği, evinin bahçesinden kaçırarak cinsel istismarda bulunan tutuklu saldırganın ilk celsede tahliyesine karar verildi. Düzce Hayvanları Koruma Derneği (bipativer) Lucy için “Cezasızlık politikası ile verilen kararlardan cesaret alan sapıklar ve katiller aramızda serbest bir şekilde dolaşıyor” diyerek karara tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Evinden Kaçırıp Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Lucy’e Dehşeti Yaşatan Saldırgana İlk Celsede Tahliye Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haziran ayında, evinin bahçesinden kaçırılan Lucy isimli köpek, çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen bir saldırgan tarafından evinin bahçesinden kaçırıldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU

Tüm mahallenin dostu olan Lucy, saldırganın cinsel saldırısına maruz kaldı. 12 yaşındaki Lucy’nin cinsel istismara uğradığı anların görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Korkunç olayın ardından ‘konut dokunulmazlığının ihlali ve hayvana şiddet! Suçlarından tutuklanan saldırgan için bugün tahliye kararı verildi. Düzce Hayvanları Koruma Derneği (bipativer) kararı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Çok öfkeli ve üzgünüz!” diyerek duyurdu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

“Bugün, ilk celsede o sapığın tahliyesine karar verildi. Yasanın hayvanları korumaması ve cezai yaptırımlardaki eksiklikleri; ihmal, kast, şiddet, katliam ve nicesinin önünü açıyor” diye belirtilen açıklamada, “Bu gidişata derhal bir son verilmeli, sistematik hale gelen şiddet durdurulmalı” denildi.

'SAPIKLAR VE KATİLLER ARAMIZDA'

“Bugün Lucy’e, yarın karımıza kızımıza yada masum bir turiste” diye seslenen bipativer, “Cezasızlık politikası ile verilen kararlardan cesaret alan sapıklar ve katiller aramızda serbest bir şekilde dolaşıyor” diye vurguladı.

Evinden Kaçırıp Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Lucy’e Dehşeti Yaşatan Saldırgana İlk Celsede Tahliye Kararı - Resim : 1

Açıklamada “Bu çürümüş, saf kötülüğün karşısında, Lucy ve ailesinin yanındayız” mesajı ile destek verildi.

Öte yandan Lucy’e dehşeti yaşatan saldırganın daha önce de çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenildi. Aynı mahalleden 3 ailenin de saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Evinden Kaçırıp Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Lucy’e Dehşeti Yaşatan Saldırgana İlk Celsede Tahliye Kararı - Resim : 2

Etiketler
Köpek Cinsel istismar
Son Güncelleme:
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
ChatGPT’den Çocuklara Ölümcül Rehberlik! Yapay Zeka Sohbetlerinin Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı ChatGPT’den Çocuklara Ölümcül Rehberlik
Hediyelik Eşya Kutusunda Büyük Oyun! İstanbul’dan Avrupa’ya Kadar Uzanıyor…Çetenin Sırrını Polis Çözdü Hediyelik Eşya Kutusunda Büyük Oyun! İstanbul’dan Avrupa’ya Kadar Uzanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı