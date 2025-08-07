Hediyelik Eşya Kutusunda Büyük Oyun! İstanbul’dan Avrupa’ya Kadar Uzanıyor…Çetenin Sırrını Polis Çözdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Fatih’te bir şebekenin Avrupa ülkelerine hediyelik eşya kargosuyla pasaport, kimlik ve benzeri sahte belge gönderdiği tespit edildi.

HAWALA SİSTEMİ

Yakalanmamak için paraları hawala sistemiyle Türkiye'ye gönderdiği belirlenen şebekenin üyelerine operasyon gerçekleştirildi. İki şüpheli suçüstü yakalandı.

Baskında sahte 233 kimlik kartı, farklı ülkelere ait 134 pasaport, 78 sürücü belgesi, 45 vize etiketi ve ülkelere ait 37 silikon giriş çıkış hudut mührü ele geçirildi.

11 GÖZALTI

Öte yandan bu sistem içerisinde olduğu belirlenen 11 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı. İki adrese yapılan baskınlarda 25,1 kilogram altın, 3 kilo 850 gram gümüş, 18 çeyrek, 2 yarım, 5 tam ve 3 Ata altını ile 3 milyon 505 bin 300 lira, 260 bin 116 dolar, 87 bin 325 euro ve 3 bin pounda el koydu.

Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA