Kadıköy'de 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Yürekler Ağza Geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Mahallesi Kadı Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede yangın 11'inci kattaki daireye sıçradı.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilenirken, yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. İki dairede de maddi hasar meydana geldi.

'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

Binanın 11. katındaki dairede oturan Sibel Özsoysal, korku dolu anları şöyle anlattı: En üst kat benimdi, ben evde yoktum. Aşağı katta yangın çıkmış, benim tarafa da sıçramış. Benim dairede kimse yoktu, aşağı katta varmış, onları da çıkarmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok şuan.

Kaynak: İHA