Orman Yolunda Ölü Bulunmuştu: Teslime'nin Cansız Bedenini 50 Metre Sırtında Taşımış

Türkiye'de kadına şiddete karşı cezasızlık ve "iyi hal indirimi" gibi politikalar nedeniyle gitgide artan kadın cinayetlerinin sonuncusu dün gece Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda saat 23.30 sıralarında duyulan silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan (20) olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe F.’yi (19) gözaltına aldı.

KATİLİN ÇELİŞKİLERİ İFADELERİ

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, Efe F.’nin Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı ortaya çıktı. Sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.’nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği öğrenildi. Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" diye konuştu.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada, olay öncesi Teslime Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksi ile geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Teslime Hanedan'ın ailesinin ise Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA