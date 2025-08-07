Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu: Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Sürüyor... Gemi Kaptanına Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan ancak, teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3. günde de devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İş insanının teknesinin parçalarında bulunan izlerin ardından, teknenin bulunduğu bölgeden geçen bir yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

MOTOR SERİ NUMARASI YUKAY'IN TEKNESİYLE EŞLEŞTİ

Ekipler denizde bulunan teknenin motor seri numarasını Yukay’ın teknesi ile eşleştiğini tespit etti.

Öte yandan, kayıp iş insanının babası Can Yukay da yaptığı açıklamada, “O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" diye konuşmuştu.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLATILDI

"Greywolf" isimli teknede kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı. Uzman ekipler, gövde üzerindeki hasarın detaylı teknik analizini yaparak, teknenin bir başka deniz taşıtıyla mı yoksa büyük bir deniz canlısıyla mı çarpıştığını ortaya koymaya çalışıyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA