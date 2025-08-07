Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları... Korkutan 'Tanker' İddiası

Teknesi Marmara Denizi'nde parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yukay'ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği öne sürüldü.

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları üçüncü günde de sürerken, Yukay’ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları... Korkutan 'Tanker' İddiası - Resim : 1

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları... Korkutan 'Tanker' İddiası - Resim : 2

Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

