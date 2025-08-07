DİSK Basın-İş Yönetiminde Dört İstifa! 'TİP'li İsim Dosyaya Girdi, Kayyum Atanmak İstendi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası’nda dört yönetici istifasını açıkladı. DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, DİSK Basın-İş Örgütlenme Daire Başkanı Yaşar Aynacı, DİSK Basın-İş Mali İşler Daire Başkanı Ahin Aslan ve DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Düzkan'ın istifa etmesine neden olan durumun, bazı üyelerin sendikayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadroları üzerinden bir parti komisyonu gibi örgütleme çabası olduğu belirtildi.

İstifa eden DİSK Basın-İş yöneticileri, yaptıkları ortak açıklamaya "Bizler, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, Örgütlenme Daire Başkanı Yaşar Aynacı, Mali İşler Daire Başkanı Ahin Aslan ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Düzkan olarak, iki yıl önce seçildiğimiz görevlerimizden istifa etme kararı aldığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" sözleriyle başladı.

İstifa gerekçelerini açıklayan yöneticiler, "Görev süremiz boyunca sendikamızda ortak bir sendikal mücadele iradesinin oluşmaması, yönetim kurulundaki bazı üyelerin sendikayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadroları üzerinden bir parti komisyonu gibi örgütleme tercihleri, bu kararı almamızda belirleyici olmuştur. Bu süreçte bizim müdahalede yetersiz kalmamız ve bazı yönetim kurulu üyelerinin ilgisizliği de bu gidişatı kolaylaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Sendikada, üyelerle doğrudan ilişki kurmak yerine yalnızca “görüntü vermeye” odaklanan bir anlayış hâkim olduğu söylenen metinde "İki yılda yalnızca bir kez geniş katılımlı bir üye toplantısı yapılması dahi bu anlayışın göstergesidir. Kararlar ortaklaşa değil, belirli bir siyasi partinin iradesiyle alınır hale gelmiş; sendikanın işleyişi bu partinin kadrolarına teslim edilmiştir" denildi.

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA KAYYUM'

Açıklamanın devamında ise istifa noktasına getiren durum şöyle anlatıldı:

"Ancak bizim için bardağı taşıran damla, aynı zamanda TİP üyesi de olan Genel Başkan Turgut Dedeoğlu’nun Antalya’da düzenlenen Dev Turizm-İş Genel Kurulu sırasında imzaladığı bir tutanağın, Dev Turizm-İş’e kayyum atanması talebiyle açılan bir davada delil olarak kullanılması olmuştur. Bu gelişmenin ardından, kendisinden DİSK Basın-İş Genel Başkanı sıfatıyla bu tutumunun sendikamızı temsil etmediğini açıklamasını ve aynı partiden olan davacılara davayı geri çekmeleri yönünde müdahalede bulunmasını talep ettik. Bu talebimize olumlu yanıt vermiş görünmesine rağmen geçen iki hafta boyunca hiçbir somut adım atılmamıştır.

Bizler, kayyum gibi gayrimeşru ve sendikal demokrasiye aykırı bir uygulamayla adımızın birlikte anılmasını kabul etmiyoruz. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi, sendikal mücadeleye dair ilkelerimiz doğrultusunda bu süreci daha fazla sürdüremeyeceğimizi ilan ediyoruz.

DİSK Basın-İş çatısı altında yıllardır emek veriyoruz. Geçtiğimiz bu yıllarda üyelerin söz ve karar süreçlerine aktif katılımını savunan bir sendikal anlayışı temsil ettik. Bu sendikal anlayışın işçi sınıfının bir değeri olduğuna inanıyor; sözün, yetkinin ve kararın tüm işçilere verildiği sendikal düzlemin bu memlekette birçok şeyi değiştireceğini biliyoruz.

Yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılırken bu tutumumuzun sendika ve sendikal mücadeleye dair değil sendikamızdaki yönetim anlayışına karşı alındığını belirtmek istiyoruz. İnsana yakışır çalışma koşulları ve özgür basın için sendikal mücadelenin önemine hâlâ inanıyor, sendikamızda, üyeler olarak görev ve sorumluluklarımızı sürdüreceğimizi ayrıca belirtmek istiyoruz."

