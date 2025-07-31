CHP'li Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti

CHP'nin Bayırköy Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.

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CHP'li Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti
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CHP’nin Bayırköy Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Kaygısız’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Bayırköy Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti. Kaygısız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayırköy Belde Başkanlığı için CHP'nin adayı da olmuştu.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Öte yandan Hüseyin Kaygısız'dan boşalan koltuğa ise, Özkan Bel geleceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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