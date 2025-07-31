Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! Türkiye’nin Havası Değişiyor, Gök Gürültülü Sağanak Kapıda

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Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yarından itibaren yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, İstanbul için “Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde olacağını belirtti. Çelik, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

3 GÜN BOYUNCA...

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz” dedi.

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz" dedi.

Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların yarından itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek” diye konuştu.

İSTANBUL YARIN PARÇALI BULUTLU

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor” dedi.

Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğin, belirtti.

Kaynak: AA