Ankara'da Orman Yangını Zirvesi, Bakanlar da Katıldı

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Türkiye’de orman yangınları nedeniyle binlerce futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, Ankara’da kritik bir toplantı yapıldı. Yangınlardaki son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin riskler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı. Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Orman yangınlarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış yalandığını kaydeden Yılmaz, "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz" dedi.

'RİSK EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK'

Bakan Yumaklı da toplantıda söz alırken, yangınlarla mücadeleye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs itibarıyla bakanlık olarak hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Orman yangınlarıyla mücadele dinamik bir süreç. Biz de orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlere ilişkin riskleri dikkate alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orman yangınlarıyla ilgili riskin ekim ayına kadar devam edeceğini öngörüyor, teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılara periyodik şekilde devam edeceğiz" dedi. Bakan Yumaklı, "Yeşil vatanın müdafaasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımızın isimlerini bir şehit ormanı kurarak inşallah yaşatacağız.”

Kaynak: DHA