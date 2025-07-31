Doğar Doğmaz Sokağa Terk Edilmişti... 5 Aylık Bebekten Kahreden Haber

Antalya'da doğduktan hemen annesi tarafından sokağa terk edilen bebek; beslenme bozukluğu ve bronşit rahatsızlıkları sebebiyle 1 aylık tedavi gördükten sonra devlet koruması altına alınıp 5 aylıkken hastanede hayatını kaybetti.

Doğar Doğmaz Sokağa Terk Edilmişti... 5 Aylık Bebekten Kahreden Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde dün akşam acı bir olay meydana geldi. Devlet korumasında olan 5 aylık Arda Deniz D. isimli bebek, görevliler tarafından kurum içerisindeki yatağında hareketsiz bulundu.

Bebeğin nefes almadığını fark eden görevliler kendi imkanlarıyla Arda bebeği hemen en yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bebek, orada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçük bebeğin ölümünün ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve polis merkezi ekipleri olayla ilgili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde inceleme yaptı.

Doğar Doğmaz Sokağa Terk Edilmişti... 5 Aylık Bebekten Kahreden Haber - Resim : 1

BİRKAÇ GÜNLÜKKEN TERK EDİLDİ

Diğer yandan, Arda bebeğin 17 Şubat 2025 tarihinde henüz birkaç günlük iken annesi tarafından Kepez bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sevk edildiği özel bir hastanede 1 ay devam eden tedavi sürecinin ardından, devlet korumasına alındığı, bronşit ve beslenme bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Tedavisine devam edilen küçük bebeğin ayrıca dün sabah saatlerinde yine rutin kontrolleri çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin ardından öğlen saatlerinin ardından kuruma getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhakkik görevlendirilerek inceleme başlatıldı.

12 Yıllık Firari Abhazya’da Yakalandı! Aranan Cinayet Zanlısı İçin Özel Operasyon12 Yıllık Firari Abhazya’da Yakalandı! Aranan Cinayet Zanlısı İçin Özel OperasyonGüncel
Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna TutulduMersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna TutulduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bebek Antalya
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Ankara'da Orman Yangını Zirvesi, Bakanlar da Katıldı Ankara'da Orman Yangını Zirvesi, Bakanlar da Katıldı
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Sessiz Çığlığın Adresi Mersin! Cansız Bedenleri Üst Üste Yığılmış, Yaralılar, Kanlar İçinde Ölüme Terk Edilmiş… Bakım Değil Kabus Evi Sessiz Çığlığın Adresi Mersin! Cansız Bedenleri Üst Üste Yığılmış
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı