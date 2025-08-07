'Sahtecilik Zinciri'nin Kilit İsmi İfşa Etti! Skandala Yeni Pencere Açan 'Joker Eleman' İddiası, 4 Yıl Boyunca Kimse Fark Etmemiş

Sahte diploma skandallarına ilişkin soruşturmada dosyanın kritik isimlerinden Ayhan Ateş’in ifadesinde öne sürdükleri bir skandala daha pencere açtı. Ateş, joker eleman olarak adlandırılan Yakup isimli bir şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına girerek, Türkiye genelinde 400’den fazla kişiye başarılı puanlarla üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirdiğini iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 şüpheli hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

‘Sahte diplomalarla’ gündeme düşen skandalın ardından, soruşturmada 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin de e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.

'YABANCI DİL SINAVI' İDDİASI

Türkiye’nin konuştuğu soruşturma 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarıyla ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, “2006-2010 arası yabancı dil sınavları incelensin” başlıklı bugünkü köşe yazısında söz konusu iddiaya ilişkin dikkat çeken bir yaz kaleme aldı.

400'DEN FAZLA İSİM...

Erkin, ifadesi alınan bir şüphelinin "joker eleman" olarak nitelendirilen bir kişinin bu sınavlara girerek Türkiye genelinde 400'den fazla kişinin öğretim görevlisi ve akademisyen olarak yerleştirilmesine aracılık ettiğini öne sürdü.

JOKER ELEMAN YAKUP KİM?

Erkin, dosyanın kritik isimlerinden Ayhan Ateş’in ifadesindeki iddiaları şöyle aktardı:

“… Yine joker eleman olarak tabir edilen ve çok iyi yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlardan başarılı puanlar aldırılan ve üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400’den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu…”

Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. 2 kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır. ‘400 akademisyenin usulsüz atandığı’ yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür.”

Kaynak: Nefes gazetesi

