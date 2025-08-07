MSB'den '12 Şehit' Açıklaması! Soruşturma Tamamlandı... 'İhmal, Zafiyet, Eksiklik Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 Temmuz 2025’te bir mağarada 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Bakanlık, olayda ihmal veya kasıt unsurunun bulunmadığını, disiplin zafiyeti veya kontrol eksikliğinin söz konusu olmadığını açıkladı.

'EMİR BEKLEMEDEN MAĞARAYA GİRDİLER'

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay “istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum” olarak nitelendirildi. Soruşturma sonucunda, bazı personelin silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canlarını riske atarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve bu kararlılık sayesinde daha ağır sonuçların önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, “Olay, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

RAPOR BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

MSB, olayın yaşandığı mağaranın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) arama/tarama ve imha faaliyetleri kapsamında kontrol edilen 3 bin 765’inci mağara olduğunu vurguladı. Daha önce benzer bir olayın yaşanmadığı belirtilirken, 1-5 Temmuz 2025 tarihlerinde aynı mağarada arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Olay günü keşif köpeğinin de olumsuz bir emare göstermemesi üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı aktarıldı. Soruşturma raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği de bildirildi.

İSKENDERUN'DAKİ OLAYDA ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

MSB Sözcüsü, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklendiğini belirtti. Sözcü, sosyal medyada yayılan yalan ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, resmi açıklamaların esas alınmasını istedi.Bakanlık, hayatını kaybeden askerlere rahmet dilerken, olayların tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiğini ve kamuoyunun resmi kaynaklardan bilgilendirileceğini ifade etti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir."

