Zeytinlikleri madene açan yasaya karşı Muğlalı köylülerin mücadelesi devam ediyor. Daha önce açlık grevi yapan köylüler, Danıştay’a iptal davası açmak için harekete geçti. Bir araya gelerek nöbetlerini sürdüren köylüler “Tek bir zeytin dalımızı vermeyeceğiz” diyerek kararı protesto etti.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yasa, Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Madene Açılan Zeytinlikler İçin Bir Nefes Daha! Kıyım Danıştay’a Taşınıyor: Tek Bir Zeytin Dalı Bile Vermeyeceğiz - Resim : 1

NÖBET DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinlik alanların madene açılmasına kapıları tamamen açan yasaya tepkiler devam ediyor.

Madene Açılan Zeytinlikler İçin Bir Nefes Daha! Kıyım Danıştay’a Taşınıyor: Tek Bir Zeytin Dalı Bile Vermeyeceğiz - Resim : 2

YÖNETMELİK YAYINLANDI

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Yasası’nın 45. maddesinde yer alan zeytinliklerin taşınmasına ilişkin yönetmeliği yayınladı.

Madene Açılan Zeytinlikler İçin Bir Nefes Daha! Kıyım Danıştay’a Taşınıyor: Tek Bir Zeytin Dalı Bile Vermeyeceğiz - Resim : 3

'USULÜ DE YOLU DA YOK'

Muğlalı köylüler, yasaya tepki göstermek için bir kez daha bir araya geldi. Zeytinlikleri ölüme terk edilecek olan köylüler, "Zeytinlerimizin taşınmasının bir usulü de, yolu da yoktur. Tek bir zeytin dalımızı vermeyeceğiz. Hep birlikte daha çok tetikte, daha dikkatli, daha hazır olmalıyız. Tehlike her an daha çok kapıda” diyerek kararı protesto etti.

İPTAL DAVASI AÇACAKLAR

Egeçep Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı karara ilişkin köylülerle birlikte Danıştay’a iptal davası açacaklarını belirterek “Krokiler ve koordinatlarda zeytinliği olanlarla iletişime geçiyoruz. Açacağımız davada yasanın anayasaya aykırılığını ileri süreceğiz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet

