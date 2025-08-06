Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ünlü iş insanı Halit Yukay'ın, Yalova’dan tek başına yola çıktığı lüks yatı Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Yukay'dan henüz haber alınamadı. Öte yandan Yukay'ın denize açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında lüks yatı parçalanmış halde bulunan ünlü iş insanı Halit Yukay’dan hala haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler, hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde kapsamlı tarama yapıyor.

Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

YALOVA'DAN YOLA ÇIKTI

Mazu Yachts’ın sahibi olan 43 yaşındaki Yukay’ın, Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na tek başına seyahat etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Yukay’ın denize açılması sonrası kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının yaptığı ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Denize açıldıktan kısa süre sonra Marmara Adası açıklarında lüks yatının ikiye ayrıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan ilk aramalarda yatın enkazına ulaşılmasına rağmen Yukay’a dair herhangi bir ize rastlanmadı.

Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

Sahil Güvenlik ekiplerine, AFAD ve jandarma birimlerinden destek ekiplerinin de katıldığı bildirildi. Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle zaman zaman güçlük yaşansa da, aramalar gece saatlerinde de sürdürülüyor. Yetkililer, Yukay’a ait bir iz bulunana dek çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 4

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, iş insanı Halit Yukay’ın denize açıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yukay’ın Yalova merkezdeki Setur Marina’dan sabah saatlerinde tek başına ayrıldığı ve yola çıktığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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