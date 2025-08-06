Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında lüks yatı parçalanmış halde bulunan ünlü iş insanı Halit Yukay’dan hala haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler, hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde kapsamlı tarama yapıyor.

YALOVA'DAN YOLA ÇIKTI

Mazu Yachts’ın sahibi olan 43 yaşındaki Yukay’ın, Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na tek başına seyahat etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Yukay’ın denize açılması sonrası kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının yaptığı ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Denize açıldıktan kısa süre sonra Marmara Adası açıklarında lüks yatının ikiye ayrıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan ilk aramalarda yatın enkazına ulaşılmasına rağmen Yukay’a dair herhangi bir ize rastlanmadı.

Sahil Güvenlik ekiplerine, AFAD ve jandarma birimlerinden destek ekiplerinin de katıldığı bildirildi. Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle zaman zaman güçlük yaşansa da, aramalar gece saatlerinde de sürdürülüyor. Yetkililer, Yukay’a ait bir iz bulunana dek çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, iş insanı Halit Yukay’ın denize açıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yukay’ın Yalova merkezdeki Setur Marina’dan sabah saatlerinde tek başına ayrıldığı ve yola çıktığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA