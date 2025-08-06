Antalya’nın Eski Başkanı Vefat Etti

Antalya'nın eski belediye başkanlarından Selahattin Tonguç, 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Antalya’nın Eski Başkanı Vefat Etti
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Antalya'da 1973-1980 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tonguç, 28 Temmuz'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Tonguç, 8 gün süren sürecin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tonguç'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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