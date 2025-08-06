Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!

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Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlere yönelik denetimler devam ediyor. Son olarak Moppro Endüstriyel Temizlik A.Ş. tarafından üretilen 1000 gramlık Mopfresh pisuvar tableti Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine eklenerek toplatılma kararı alındı. Ürünün, dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle toksik ve kanserojen etki riski taşıdığı, bu nedenle de ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırı olduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, söz konusu ürünün uygun şekilde etiketlenmediği ve özellikle görme engelli bireyler için dokunsal uyarı sistemlerinin yer almamasının ciddi güvenlik açığı oluşturduğu belirtildi.

BAKANLIK ACİLEN TOPLATMA KARARI ALDI

Bu kapsamda ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması kararı alındı. Ayrıca söz konusu ürünün yeniden piyasaya sürülmesi de engellendi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak adına benzer denetimlerin devam edeceğini bildirerek vatandaşları, alışverişlerinde ürün güvenliği konusuna dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi