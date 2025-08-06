Zeytinliklerden Sonra Rant Uğruna Bir Katliam Daha! 'Cennet'in Kapısı Siyanüre Açılıyor… Altın Uğruna Büyük Kıyım

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Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinlik alanların madene açılmasına kapıları tamamen açan yasanın Meclis’ten geçmesine tepkiler sürerken, bir maden skandalı daha patlak verdi.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre, Koç Holding ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun (FERNAS) ortaklaşa kurduğu DEFAŞ, koruma altındaki Kuş Cenneti Seyfe Gölü kıyısında altın madeni işletmek için proje hazırladı.

KIRŞEHİRLİLER AYAĞA KALKTI

Çevre Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında karar 3 ay sonrasına ertelendi. Kırşehirli vatandaşlar, Ankara’da altın madenine tepki göstermek için bir protesto düzenledi. Eyleme katılanlar, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganı attı.

8 BİN FUTBOL SAHASINA ZEHİR KAPISI

Kırşehir’de siyanürle altın madeni aramak için başvuru yapan şirketin başvurusu onaylanırsa, 8 bin futbol sahası alana zehir akacak.

'KAZANCI 1.4 MİLYON LİRA'

8 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın madene dönüştürüleceğini belirten Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, “Devletin bu işten yıllık kazancı 1.4 milyon lira. Madenin tamamı devlete kalsa da rehabilitasyon maliyeti kazancın üç katı. DEFAŞ dışında Eti Gümüş, Koza, Universal, Eti Bakır da maden açmak için sırada” dedi.

Kaynak: Sözcü