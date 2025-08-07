Karabük'te Alevler Yeniden Yükseldi! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Orman yangınlarından en çok etkilenen iller arasında yer alan Karabük'te alevler yeniden yükseldi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye’nin ormanları haziranın başından bu yana alevlere teslim olurken, yangınlardan en çok etkilenen iller arasında Karabük de yer alıyordu. Karabük’teki yangın ancak günler sonra kontrol altına alınabilirken, bugün bir orman yangını daha çıktı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te Alevler Yeniden Yükseldi! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 1
5 Ağustos'ta başlayan yangın kontrol altına alınmıştı.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi sürüyor.

Karabük'te Alevler Yeniden Yükseldi! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 2
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan Karabük Valiliği’nden korkutan yangına ilişkin bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, 14.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından hızla harekete geçildiği kaydedildi.

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

