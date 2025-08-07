Esenyurt'ta Taksiciden Zincirleme Dehşet! Önce Üstüne Sürdü, Sonra Yumruk Atarak Genç Kızı Bayılttı
İstanbul Esenyurt’ta yol vermediği için kendisiyle tartışan genç kızın üzerine önce aracını sürmeye çalışan ardından yumruk atarak bayıltan taksi sürücüsü dehşet saçtı. Korkunç olay sonrası sürücü kaçarken, yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir tartışma yaşandı.
KIZA YOL VERMEDİ
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde iddiaya göre taksi sürücüsü Arda P., yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza yol vermedi. Taksi sürücüsüne tepki gösteren genç kız, taksinin fotoğrafını çekti.
YUMRUK ATARAK BAYILTTI
Bir süre sonra taksi sürücüsü ve genç kız tartışmaya başladı. Ardından taksici genç kıza yumruk attı. Yaşanan korkunç olayın ardından genç kız bayılırken, taksici olay yerinden kaçtı.
Durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı, dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
